600 TL’ye kiraladığı araç kabusu oldu! Binlerce lirası gitti:  Bizden daha çok mağdur olanlar var

"BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Teminat parasının hiçbir şekilde iade edilmediğini belirten Özçelik, açıklamasının devamında, "1 ay sonra bana, 11'inci ayın 17'sinde Büyükçekmece Avcılar istikametinde arabayla ceza yemişim bin 339 lira. Halbuki benim orayla bir alakam yok. Sonra tarihine baktım ki ben arabayı 10'uncu ayın 19'unda teslim ettim bunlara zaten. Hala da araba benim üzerime kayıtlı, kiralık görünüyormuş. Benden başka şu anda benim tanıdığım 13 kişi daha var. Şu anda benim zararım 10 bin lira. Bazı arkadaşların 7 bin lira olan var, 6 bin lira olan var, 5 bin lira olan var, 10 bin lira olanlar var hatta duyduğuma göre 20 bin lira olanlar varmış. Suç duyurusunda bulunduk. Biz bir an evvel, tamam hemen sonuçlanmaz bu ama firma faaliyette olduğu için bir an evvel devletin buna el atıp başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.