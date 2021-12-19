600 TL’ye kiraladığı araç kabusu oldu! Binlerce lirası gitti:  Bizden daha çok mağdur olanlar var

"BİZDEN DAHA ÇOK MAĞDUR OLAN İNSANLAR VAR"

Aynı firmadan kendisinin de dolandırıldığını iddia eden bir başka mağdur Mehmet İlhan ise "Ben de bir buçuk sene önce araç kiraladım, 2 bin lira depozit çektiler. Bloke koyacağız dediler ama bloke koymamışlar direkt parayı çekmişler. Ben bu yüzden çok mağdurum, aradığımda farklı farklı isimler çıkıyor. Adamların kim oldukları belli değil, bunlar dolandırıcı. Ben bunun için hakem heyetine başvurdum ve benim mahkemem de sonuçlandı, 5 ay falan oldu ama benim paramı hala iade etmiyorlar ve ben aradığımda farklı farklı isimlerle çıkıyorlar. Yetkili biriyle görüşmek istediğimde hiç kimse yok orada. Çok mağdur olan insanlar var. Ben 2 bin lira verdim ama 20 bin lira, 30 bin lira verenler var. Daha çok mağdur kişiler var. Şu an kimse gelmedi biz de grup kurduk, şu an bizde 13 kişi var ama içlerinden şu an kimse gelemedi ama bir sürü mağdur var. Google'a yazdığınız zaman zaten bir sürü kişi çıkıyor ve herkes şikâyet ediyor ve bunun önüne nasıl geçilmiyor biz şaşırıyoruz şu anda" dedi.