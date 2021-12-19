Samsun - Ankara karayolunda yoğun kar yağışı! Sis nedeniyle kazalar yaşandı
Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgelerde sisle beraber kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı. İşte detaylar...
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde sisle birlikte etkili olan kar yağışı, kazalara neden oldu.
Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Çorum-Samsun kara yolu Eskice Kavşağı yakınlarında, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasını önlemek için denetimlerini artırdı.
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle yolu açık tutmak için çabalayan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.
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