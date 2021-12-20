Otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı!

Kaza, Bakırköy'de saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 CYP 926 plakalı otomobili kullanan Fatih Günay, Rauf Orbay Caddesinden Yeşilköy istikametine giderken henüz bilinmen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.