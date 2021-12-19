İstanbul'da gökkuşağı sürprizi! Hayran bıraktı...
İstanbul’da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. İstanbul Boğazı ve Alibeyköy’de oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu.
İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi.
İstanbul Boğazı ve Alibeyköy'de oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu.
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