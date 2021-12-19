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Burdur’da trafik faciası! Tırın dorsesi devrildi: Çevreyolu ulaşıma kapatıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Burdur’da trafik faciası! Tırın dorsesi devrildi: Çevreyolu ulaşıma kapatıldı

Burdur’da ağaç kabuğu taşıyan tırın dorsesi sürücüsünün kayganlaşan yol sebebiyle kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Burdur-Afyonkarahisar yolu trafiğe kapandı. Şanslı sürçü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Burdur - Afyonkarahisar çevreyolunda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Yüce, 01 ARY 98 plakalı tır ile seyir halinde iken kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Sürücü Yüce'nin bütün manevralarına rağmen ağaç kabuğu yüklü dorse devrildi.

YARASIZ KURTULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Yüce, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri Burdur - Afyonkarahisar çevreyolunun Afyonkarahisar yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Devrilen dorse yol üzerinden kaldırılırken, yola saçılan ağaç kabuklarının temizlenmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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