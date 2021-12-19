Soğuk havaya bitkin düştü! Pendik'te yol kenarında bulundu
Pendik'te soğuk havada bitkin düşerek yol kenarına konan şahini fark eden vatandaş, kuşu evine aldı. Vatandaşın ihbarı üzerine Pendik Belediyesi ekiplerince Neşeli Patiler Kliniği'ne götürülen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacak.
Pendik'te aracıyla seyir halindeyken yerde çırpınan şahini fark eden bir vatandaş, hayvanı hemen aracına alarak evine götürdü. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bitkin düşen ve aç olduğu anlaşılan şahini evinin bahçesinde birkaç gün besleyen vatandaş, daha sonra durumu Pendik Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekiplerince vatandaşın evinden alınan şahin, Pendik Belediyesi Neşeli Patiler Parkı'nda bulunan Neşeli Patiler Kliniği'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesinde sağlıklı olduğu anlaşılan şahinin hava şartlarından ve açlıktan dolayı yorgun düştüğü belirlendi. Yapılan muayene ve bakımın ardından Pendik Belediyesi ekipleri, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, burada yapılacak işlemlerin ardından tekrar doğaya salınacak.
Şahini evinde besleyen vatandaş, "Eve doğru gelirken yol kenarında bulduk. Hayvan sağa sola çırpınıyordu. Aldık evde beslemek için, hayvanın kendine gelmesi için baktık birkaç gün. Şimdi de Pendik Belediyesi'nin ekiplerine teslim ediyoruz. Hayvan kendinde değildi, kafası sağa sola dönüyordu. Şimdi en azından daha iyi durumda. Kendine geldiği için belediyeye teslim ediyorum. Hayvanı ilk bulduğum yerden evime aracımla getirdim" dedi.
Şahini muayene eden Neşeli Patiler Kliniği veteriner hekimi Recep Seydi Özçal, "Vatandaş hayvanı yerde yatar pozisyonda bulmuş. Belediyemize ihbarı sonucu ekiplerimiz tarafından alınmış ve Neşeli Patiler Parkına getirildi. İlk yapılan dış muayenede hayvanın herhangi bir sıkıntısı yok. Büyük ihtimalle hava şartları sonucu yiyecek bulamadı, yorgun düştü ve halsiz kaldı. Şimdi Doğa Koruma ve Milli Parklar'a sevk edilecek. Oradan doğaya tekrar salınacak" ifadelerini kullandı.
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