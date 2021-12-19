Soğuk havaya bitkin düştü! Pendik’te yol kenarında bulundu

Pendik'te aracıyla seyir halindeyken yerde çırpınan şahini fark eden bir vatandaş, hayvanı hemen aracına alarak evine götürdü. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bitkin düşen ve aç olduğu anlaşılan şahini evinin bahçesinde birkaç gün besleyen vatandaş, daha sonra durumu Pendik Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekiplerince vatandaşın evinden alınan şahin, Pendik Belediyesi Neşeli Patiler Parkı'nda bulunan Neşeli Patiler Kliniği'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesinde sağlıklı olduğu anlaşılan şahinin hava şartlarından ve açlıktan dolayı yorgun düştüğü belirlendi. Yapılan muayene ve bakımın ardından Pendik Belediyesi ekipleri, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, burada yapılacak işlemlerin ardından tekrar doğaya salınacak.