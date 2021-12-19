Afyon yarın 20 Aralık okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Afyon Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Afyon yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Afyon kar tatili var mı? Afyon'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın Afyonkarahisar'da il genelinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme geldi. Peki; 20 Aralık Afyon yarın okullar tatil mi? Gözler Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. İşte; Afyon kar yağışında son durum!