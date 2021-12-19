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Afyon yarın 20 Aralık okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Afyon Valiliği’nden açıklama geldi mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Afyon yarın 20 Aralık okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Afyon Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Afyon yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Afyon kar tatili gelişmesi ilde yaşayan öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Afyonkarahisar’ın birçok ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde kar tatili olup olmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklaması yakından takip ediliyor. İç Anadolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyon’da okulların tatil olup olmadığının sorusunun yanıtı haberimizde!

Afyon yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Afyon kar tatili var mı? Afyon'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın Afyonkarahisar'da il genelinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme geldi. Peki; 20 Aralık Afyon yarın okullar tatil mi? Gözler Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. İşte; Afyon kar yağışında son durum!

20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları… 20 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ! VALİLİK MEB KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI…

KENTTE KAR ETKİLİ OLUYOR

Afyonkarahisar'da dün başlayan kar devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçeler kar nedeniyle beyaza büründü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar de beyaza bürünen Afyon Kalesi ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

AFYON YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon'da kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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