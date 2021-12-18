Yılbaşı bileti ne kadar 2021-2022? Tam, yarım ve çeyrek bilet kaç para, yılbaşı bileti nereden, nasıl alınır? İşte yılbaşı bileti fiyatları 2022…

Yılbaşı bileti ne kadar 2021-2022? Tam, yarım ve çeyrek bilet kaç para, yılbaşı bileti nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango bayilerinde yılbaşı biletleri satışa çıkarken, vatandaşlar da Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek altın kaç para, yılbaşı bileti nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.