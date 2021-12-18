Son dakika: Bursa’da korkutan samanlık yangını

Edinilen bilgiye göre, samanlık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler samanlığın her tarafını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yanan samanlığa müdahale etti.