Son dakika: Bursa'da korkutan samanlık yangını
YAŞAM İHA
Bursa'da meydana gelen yangında samanlık kullanılmaz geldi. Samanlıkta bulunan samanlar yanarak kül oldu.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Karapınar mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, samanlık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler samanlığın her tarafını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yanan samanlığa müdahale etti.
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