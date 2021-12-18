Günler ne zaman uzamaya başlayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihleri...

Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Ekinoks tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. En uzun gecenin yaşandığı kış gün dönümünün yaklaşmasıyla birlikte ekinoks tarihleri araştırılmaya başlandı. 2021'in sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık'ta gerçekleşecek. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gün dönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gün dönümü) başlar. Bu nedenle 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.