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Son dakika: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre; Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal olan seferler...

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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