Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti
Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesinin ardından HES kanalına düşen hafif ticari araçta 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sürücü Murat Şahin (18), Fatma Özdemir (25) AFAD personeli Mürsel Demir (47) olduğu tespit edildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalına düştü. Kazada araçtaki sürücü Murat Şahin (18), Fatma Özdemir (25) ile katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek kanala düşen AFAD personeli Mürsel Demir (47), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam satlerinde Mülkbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Şahin idaresindeki 05 ABK 243 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, HES kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında, ulaşılan araçtan savrulup, suya kapılan Murat Şahin ve yanındaki Fatma Özdemir için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, ağır yaralı halde kurtarılan Fatma Özdemir, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arama- kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücü Şahin'in de kanalda cansız bedenine ulaşıldı. Bu sırada katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dik yamaçtan dengesini kaybederek kanala düşen AFAD personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Ekip arkaladışlarınca kanaldan çıkarılan Demir de olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fatma Özdemir ve Mürsel Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada Şahin'in cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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