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Yılın personeli seçilmişti! Celal Serçe kanlar içerisinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Yılın personeli seçmişti! Celal Serçe kanlar içerisinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre: Kocaeli`nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL`yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi`ne ihbarda bulundu.

Yılın personeli seçmişti! Celal Serçe kanlar içerisinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi.

Yılın personeli seçmişti! Celal Serçe kanlar içerisinde ölü bulundu

Serçe`nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yılın personeli seçmişti! Celal Serçe kanlar içerisinde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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