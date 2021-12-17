Yılın personeli seçilmişti! Celal Serçe kanlar içerisinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi.