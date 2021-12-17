Bolu Dağı’nda sis ve kar yağışı etkili oluyor! Görüş mesafesi 20 metreye indi
YAŞAM İHA
Bolu’da, D100 karayolu Bolu Dağı bölgesinde etkisi yoğun bir şekilde hissediliyor. Kar yağışı ile beraber yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar indi.
Bolu'da sabah sularında başlayan kar yağışı yüksek bölgelerde etkili oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 20 santimetreye yükseldiği D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Elmalık, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Aynı zamanda, güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar iniyor.
TUZLAMA ÇALIŞAMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
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