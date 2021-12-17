Bolu Dağı’nda sis ve kar yağışı etkili oluyor! Görüş mesafesi 20 metreye indi

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 20 santimetreye yükseldiği D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Elmalık, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Aynı zamanda, güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar iniyor.