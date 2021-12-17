Cenaze skandalı Türkiye’yi şoka uğrattı! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce...

CENAZEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADILAR

Antalya Adli Tıp Kurumu morguyla iletişime geçen aile, kendilerine teslim edilen cenazenin, üzerinden kimlik çıkmayan kimsesiz, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişinin cenazesi olduğunu öğrendi.

Aile, kimsesiz cenazeyi Ocaklı Mahallesi Asri Mezarlığı'nda kazdıkları mezara defnetti.