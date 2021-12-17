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Samsun’da şüpheli ölüm! Yürürken aniden yüzüstü düşüp öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Samsun’da şüpheli ölüm! Yürürken aniden yüzüstü düşüp öldü

Samsun'da 41 yaşındaki evinde doğru yürüyordu. Aniden yüzüstü düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu durum şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde geçen akşam akşam meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Nurcan U. (41) adlı kadın evinde yürürken aniden yüzüstü yere düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nurcan U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Nurcan U.'nun ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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