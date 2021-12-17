Samsun’da şüpheli ölüm! Yürürken aniden yüzüstü düşüp öldü

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde geçen akşam akşam meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Nurcan U. (41) adlı kadın evinde yürürken aniden yüzüstü yere düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nurcan U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Nurcan U.'nun ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.