Samsun’da şüpheli ölüm! Yürürken aniden yüzüstü düşüp öldü
YAŞAM İHA
Samsun'da 41 yaşındaki evinde doğru yürüyordu. Aniden yüzüstü düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu durum şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde geçen akşam akşam meydana geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Nurcan U. (41) adlı kadın evinde yürürken aniden yüzüstü yere düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nurcan U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Nurcan U.'nun ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.