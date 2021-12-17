Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1'i ağır yaralandı
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir evde, 3 çocuğun yanlarında bir yetişkin yokken yangın çıktı. Kahreden olay sonucu 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür öldü. Muhammet'in ikiz kardeşi Elif ağır yaralandı.
Yangın, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi.
Ali Öğündür ile imam nikahıyla evlenen Hazal Usta evde olmadığı esnada yangın çıktı.
Yangında Usta'nın ilk evliğinden olan ikiz çocukları Muhammet-Elif Köken ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını eve dönen Hazal Usta fark etti. Anne, dumanları görünce komşularından yardım istedi.
Usta'nın çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü.
Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haber verdi.
3 KARDEŞ AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi.
3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"ŞU EV 3 ÇOCUĞA TABUT OLDU"
Ölen çocukların halaları İlknur Öğündür olay anını anlattı.
Öğündür, "Anneleri, anneme 'Bakkala gidiyorum. Sütle bez alayım' demiş. Zaten bakkal çok yakın hemen şu ileride. Oradan dönene kadar ev küle dönmüş. Konu komşu kapıları, camları kırıp çocukları kurtarmaya çalışmış ama 2 çocuğumuzu yitirdik. Bir çocuğumuz ağır yaralı şu an Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Benim kardeşim yakalandı cezaevine girdi. Şu ev de 3 çocuğa tabut oldu" dedi.
KRİTİK 48 SAAT
Ailenin yakınlarından Semih Demirkan da, "Çocuklar koltuğun üzerinde yatıyordu. Çocuklardan biri kardeşlerinin yanına gitmiş, onlara sarılmış. Üçü de sarılırken yanmış. Ağır yaralıydılar hastanede can vermişler. Elif var şimdi tedavisi devam eden. Doktorlar ilk 48 saat kritik demiş. 48 saati atlatırsa kurtulacak inşallah" diye konuştu.
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