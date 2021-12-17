Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1’i ağır yaralandı

Öğündür, "Anneleri, anneme 'Bakkala gidiyorum. Sütle bez alayım' demiş. Zaten bakkal çok yakın hemen şu ileride. Oradan dönene kadar ev küle dönmüş. Konu komşu kapıları, camları kırıp çocukları kurtarmaya çalışmış ama 2 çocuğumuzu yitirdik. Bir çocuğumuz ağır yaralı şu an Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Benim kardeşim yakalandı cezaevine girdi. Şu ev de 3 çocuğa tabut oldu" dedi.