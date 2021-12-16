Sivas’ta termik santralde patlama yangına sebep oldu!
Sivas’ın Kangal ilçesinde yer alan termik santralde bir trafoda patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle patlama alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler telaşa yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi dışında yer alan termik santral sahasındaki bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi.
TRAFO YANDI
Patlamanın ardından trafo yanmaya başladı.
PANİĞE SEBEP OLDU
Trafodan yükseler alevler paniğe neden oldu. Durum hemen Kangal Belediyesi İtfaiyesine bildirildi.
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