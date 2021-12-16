Afyonkarahisar’da 9 liseli kız birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Afyonkarahisar’da hepsi kız olan 9 lise öğrencisinin karıştığı ve 2 kızın dövüldüğü kavganın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet güçleri kolları sıvadı. Polis kavgaya karışan genç kızları bulmak için gerekli inceleme çalışmalarına başladı.
Olay, hemen hemen 10 gün önce Afyonkarhisar kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı.
7 KIZ 2 KIZI ARASINA ALIP…
Sosyal medyada dolaşan ve görenleri dehşete düşüren olayda, 7 kızın 2 kız aralarına alıp darp ettiği anlar yer alıyor. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu olayın videosunun sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün birimleri harekete geçti.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tek tek tespit etmeye başlarken, gerekli adli sürecin başladığı öğrenildi.
SAÇLARINDAN TUTUP YUMRUKLADI
Öte yandan, kavgaya karışan kız öğrencilerinin yaşlarının 15-17 arasında değiştiği öğrenilirken, kızlardan birisinin darp edilen kıza tekmelerle saldırması, diğerlerinin ise saçlarından tutup yumruklar atması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca görüntüyü cep telefonu ile çeken kişinin ara ara gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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