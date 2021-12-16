Afyonkarahisar’da 9 liseli kız birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

SAÇLARINDAN TUTUP YUMRUKLADI

Öte yandan, kavgaya karışan kız öğrencilerinin yaşlarının 15-17 arasında değiştiği öğrenilirken, kızlardan birisinin darp edilen kıza tekmelerle saldırması, diğerlerinin ise saçlarından tutup yumruklar atması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca görüntüyü cep telefonu ile çeken kişinin ara ara gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.