Adana’da otostopla bindiği araçtan cesedi çıktı
YAŞAM İHA
Adana Kozan’da bir şahıs, otostop yaparak kamyonete bindi. Bindiği aracın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada otostopçu şahıs yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinden Kadirli istikametine gidenHarun Coşkun (51) hakimiyetindeki 06 CLJ 485 plakalı araç ile karşı istikametten gelen İlyas Aydın'ın (58) yönetimindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet, Pekmezci kavşağında burun buruna çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, kamyonete otostop çekip bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Salih Özcan'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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