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Adana’da otostopla bindiği araçtan cesedi çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Adana’da otostopla bindiği araçtan cesedi çıktı

Adana Kozan’da bir şahıs, otostop yaparak kamyonete bindi. Bindiği aracın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada otostopçu şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinden Kadirli istikametine gidenHarun Coşkun (51) hakimiyetindeki 06 CLJ 485 plakalı araç ile karşı istikametten gelen İlyas Aydın'ın (58) yönetimindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet, Pekmezci kavşağında burun buruna çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kamyonete otostop çekip bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Özcan'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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