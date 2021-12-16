16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada!

Kayseri'de köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
Kayseri’de köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada!

Kayseri'de, sokak köpeklerinin 9 yaşındaki kız öğrenci U.A.'ya saldırısı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi.

Okuldan eve dönen 4'üncü sınıf öğrencisi U.A'ya sokak köpekleri saldırdı.

Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü.

O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesi ile köpekler uzaklaştı.

Korku ve panik yaşayan çocuk olayda şans eseri yara almadı.

Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çocuğa köpeklerin saldırdığı görüldü.

Köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada! KÖPEKLERİN ÖĞRENCİYE SALDIRISI KAMERADA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA