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İstanbul Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! 4 otomobil zarar gördü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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İstanbul Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! 4 otomobil zarar gördü

Son dakika haberi: Üsküdar’da harabe bir evin istinat duvarı, yan tarafında bulunan binanın otoparkına çöktü. 4 otomobil duvarın altında kalarak hasar gördü.

Olay, Üsküdar Valide Atik Mahallesi'nde Valide İmareti Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

4 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Harabe halde bulunan bir evin istinat duvarı, etkili olan yağmura dayanamayarak çöktü.

Çöken duvar yan tarafta bulunan binanın otoparkına devrildi. Otoparkta park halinde bulunan 4 otomobil, çöken duvar altında kalarak maddi hasar gördü.

Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoparka devrilen duvarın moloz parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.


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