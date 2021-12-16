İstanbul Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! 4 otomobil zarar gördü
YAŞAM İHA
Son dakika haberi: Üsküdar’da harabe bir evin istinat duvarı, yan tarafında bulunan binanın otoparkına çöktü. 4 otomobil duvarın altında kalarak hasar gördü.
Olay, Üsküdar Valide Atik Mahallesi'nde Valide İmareti Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
4 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
Harabe halde bulunan bir evin istinat duvarı, etkili olan yağmura dayanamayarak çöktü.
Çöken duvar yan tarafta bulunan binanın otoparkına devrildi. Otoparkta park halinde bulunan 4 otomobil, çöken duvar altında kalarak maddi hasar gördü.
Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.
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