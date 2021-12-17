Son dakika: Kağıthane’de tam 71 adet ele geçirildi! Zehir saçacaklardı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "bir kişinin oto tamir dükkanında imal ettiği kaçak alkolü araçla sattığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Aracın A.B'ye ait olduğunu tespit eden polis, Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki kahvehane önünde görülen araçta arama yaptı. Aramada, 1 boş içki şişesi muhafaza altına alındı.

Şüphelinin üst aramasında ise sürekli çalar vaziyette cep telefonu ve çok sayıda asma kilit anahtarı bulundu.

Şüpheli A.B'nin alınan ifadesi doğrultusunda, aynı mahallede bulunan Çınarlı Sokak'taki oto tamir atölyesine düzenlenen baskında çeşitli marka ve türlerde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bir belge veya ruhsatın tespit edilememesi üzerine iş yeri, olay yerine gelen Kağıthane Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.