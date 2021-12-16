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Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine atladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine atladı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir vatandaş, ‘Ben Superman’im’ diyerek kafede oturan diğer müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle beraber yere düşen adam, yerde süründükten sonra koşarak oradan uzaklaştı. Yaşanan tuhaf anlar güvenlik kamerasına saniye saniye ansıdı.




Olay, geçen salı günü gece saat 02.30 sularında İstanbul Kadıköy'deki bir eğlence mekanında yaşandı.

'BEN SUPERMAN'İM'

İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, 'Ben Superman'im' diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi.

Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"YERE DÜŞTÜKTEN SONRA BİRAZ DAHA ZIPLADI"
Olayın yaşandığı işletmenin personeli, "Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak 'Ben Superman'im' diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor" diye konuştu.

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