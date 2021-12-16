Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine atladı

"YERE DÜŞTÜKTEN SONRA BİRAZ DAHA ZIPLADI"

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, "Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak 'Ben Superman'im' diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor" diye konuştu.

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