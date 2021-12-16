16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da iki ayrı göçmen operasyonu: 60 kişi kurtarıldı

Aydın’da iki ayrı göçmen operasyonu: 60 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
Aydın’da iki ayrı göçmen operasyonu: 60 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçesinde iki ayrı operasyonda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı. 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA