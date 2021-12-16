16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 200 kiloluk kapının üzerine devrilmesiyle can veren Mehmet Ali İşler'in ailesi isyan etti

200 kiloluk kapının üzerine devrilmesiyle can veren Mehmet Ali İşler'in ailesi isyan etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
200 kiloluk kapının üzerine devrilmesiyle can veren Mehmet Ali İşler’in ailesi isyan etti

7 yaşındaki Mehmet Ali’nin üzerine 200 kiloluk okul kapısı düştü. Küçük çocuk yaşamını yitirdi. 3 sene sonra hüküm verildi. Sorumlulara 3 sene 4 ay hapis cezası verildi. Fakat bu ceza 24 ay taksit ile 24 bin lira para cezasına çevrildi. Aile ise çıkan karara isyan etti.

Yürek yakan olay Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Turgut Reis İlkokulu'nda 3 sene önce yaşandı.

7 yaşındaki Mehmet Ali İşler, üzerine 200 kilo ağırlığındaki okul bahçe kapısının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde 25 Kasım tarihindeki karar duruşmasında, mahkeme kurulu, "taksirle öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle kapı yapım işini üstlenen şirket sahibi H.E. ile kapı yapım işinin kabulünü yapan komisyon mensupları T.T. ve K.Y'ye iyi hal indirimiyle 3 sene 4'er ay, M.D'ye ise 2 sene 1 ay hapis cezası verdi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Ancak hüküm 24 ay taksitle, 24 bin 300 TL para cezasına çevrildi. Karara isyan eden Mehmet Ali'nin babası Selahattin İşler kazanın ardından psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

"DİĞER OĞLUMU OKULA GÖNDERMEDİM"

Acılı baba "Hala tedavi görüyoruz, psikolojimiz, dengemiz bozuldu, travma yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz şu an. Bir oğlum daha var, 6 yaşına girdi. Okula göndermedim, korkuyoruz, emanet edemiyoruz" diye konuştu. İşler "Hem kapıyı yapan firma hem de okul yönetimi bize göre ödüllendirildi.Cezayı biz almış olduk. Biz bu kararı beklemiyorduk. Daha ağır bir ceza verilmesini bekliyorduk. Aldıkları cezayı da paraya çevirdiler. Bu bizim yaramızı daha da dağladı" dedi.

Ailenin avukatı Hüseyin Keleş de kararın vicdanları yaraladığını belirterek "Bu hukuksuz karara karşı, kararı üst mahkemeye taşıyacağız ve istinaf mahkemesinden beklediğimiz ve gerçekten hukuka uygun, bir nebze olsun bu ailenin yüreğine su serpecek bir kararın çıkacağına inanıyoruz" dedi.

"3 SENEDİR GÖZYAŞLARIM DİNMİYOR"

Gözyaşlarını tutamayan anne Reyhan İşler ise "Bizi mahvettiler. 3 senedir gözyaşlarım dinmiyor, her gün ağlıyorum. Bu gözyaşlarımın hesabını kim verecek? Biz adalete güveniyoruz ve hepsinin cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA