200 kiloluk kapının üzerine devrilmesiyle can veren Mehmet Ali İşler’in ailesi isyan etti

"DİĞER OĞLUMU OKULA GÖNDERMEDİM"

Acılı baba "Hala tedavi görüyoruz, psikolojimiz, dengemiz bozuldu, travma yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz şu an. Bir oğlum daha var, 6 yaşına girdi. Okula göndermedim, korkuyoruz, emanet edemiyoruz" diye konuştu. İşler "Hem kapıyı yapan firma hem de okul yönetimi bize göre ödüllendirildi.Cezayı biz almış olduk. Biz bu kararı beklemiyorduk. Daha ağır bir ceza verilmesini bekliyorduk. Aldıkları cezayı da paraya çevirdiler. Bu bizim yaramızı daha da dağladı" dedi.