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Adıyaman’da bir evin mutfağında patlama! 2 kişi ağır yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Adıyaman’da bir evin mutfağında patlama! 2 kişi ağır yaralı

Adıyaman Besni’de, tek katlı ev, mutfaktaki gaz sıkışmasıyla meydana gelen patlamada çöktü. Yürekleri ağızlara getiren olayda, enkaz altında kalan yaşlı çift ağır yaralanırken, evin önündeki araçta ağır hasar oluştu.

Olay, sabah sularında Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde yaşandı.

YAŞLI ÇİFT ENKAZIN ALTINDA KALDI

İddiaya göre, Sultan Bulut (78) mutfakta yemek hazırlarken patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması kaynaklı patlama nedeniyle ev çökerken, içeride bulunan Sultan Bulut ile eşi Mustafa Bulut (85) yaralandı.

KOMŞULARI YARDIMINA KOŞTU

Çöken evin önündeki bir otomobilin de hasar gördüğü patlamayı duyanlar çiftin yardımına koştu.

Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

HAYATİ RİSKLERİ VAR

İhbarla gelen ekipler enkazdan çıkardıkları Bulut çiftini, tedavi için ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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