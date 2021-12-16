Adıyaman’da bir evin mutfağında patlama! 2 kişi ağır yaralı
YAŞAM DHA
Adıyaman Besni’de, tek katlı ev, mutfaktaki gaz sıkışmasıyla meydana gelen patlamada çöktü. Yürekleri ağızlara getiren olayda, enkaz altında kalan yaşlı çift ağır yaralanırken, evin önündeki araçta ağır hasar oluştu.
YAŞLI ÇİFT ENKAZIN ALTINDA KALDI
İddiaya göre, Sultan Bulut (78) mutfakta yemek hazırlarken patlama meydana geldi.
Gaz sıkışması kaynaklı patlama nedeniyle ev çökerken, içeride bulunan Sultan Bulut ile eşi Mustafa Bulut (85) yaralandı.
KOMŞULARI YARDIMINA KOŞTU
Çöken evin önündeki bir otomobilin de hasar gördüğü patlamayı duyanlar çiftin yardımına koştu.
Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
HAYATİ RİSKLERİ VAR
İhbarla gelen ekipler enkazdan çıkardıkları Bulut çiftini, tedavi için ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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