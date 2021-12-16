Kastamonu’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
YAŞAM İHA
Kastamonu’da sabah sularında etkili olan yoğun kar yağışı ile şehrin yüksek kesimleri beyaza boyandı. Ilgaz Dağı’nda kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santime yükseldi.
Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
YÜKSEKLER BEYAZA BOYANDI
Sabah saatlerinde Kastamonu şehir merkezinde kısa süreli etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ise beyaza bürüdü.
KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI
Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ilen kalınlık 10 santime kadar ulaştı.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.
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