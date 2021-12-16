Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.