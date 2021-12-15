Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
YAŞAM DHA
Son dakika haberi: İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Alternatif güzergahlar ve trafikteki son duruma dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yağmurun etkili olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e ulaştı.
Tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarına binip inmek isteyenler zaman zaman zorlandı.
İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - CANLI TAKİP