Sultangazi’de sokak ortasında başından vurularak öldürülmüştü! Katili kuzeni çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, İsmetpaşa mahallesinde yaşanan hadisede Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk sahibi Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan katil ,Nedim Çakan'ın başına iki el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın akabinde emniyet güçleri yaptıkları inceleme sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silahı 200 metre uzakta atılmış olarak buldu.