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Sultangazi’de sokak ortasında başından vurularak öldürülmüştü! Katili kuzeni çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Sultangazi’de sokak ortasında başından vurularak öldürülmüştü! Katili kuzeni çıktı

Sultangazi ilçesinde çalışmak için İstanbul'a gelen Nedim Çakan'ı(35) sokak ortasında kafasından vurarak öldürülmesine ilişkin kuzeni  Cihan Ç.(27) emniyet güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlının babasının da  1 sene önce annesini öldürdüğü gün yüzüne çıktı. Yakalanan zanlı cinayet işlediği iddialarını reddederken olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, İsmetpaşa mahallesinde yaşanan hadisede Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk sahibi Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan katil ,Nedim Çakan'ın başına iki el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın akabinde emniyet güçleri yaptıkları inceleme sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silahı 200 metre uzakta atılmış olarak buldu.

KATİLİ KUZENİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti. Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi. Polis Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin öldürdüğü Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

BABASI DA ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Cihan Ç.'nin babası Tacettin Çakan'ın yaklaşık bir yıl önce annesi Aygül Çakan(48)ı başından vurarak öldürdüğü tespit edildi. 18 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan Aygün Çakan'ın yıllar önce eşi ölünce ailesi tarafından eşinin kardeşi Tacettin Çakan'la evlendirildiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirttiler. Öte yandan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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