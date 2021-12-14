Yüzünü yakan Casim Ozan Çeltik ile evlenen Berfin Özek'e babasından tepki!
Son dakika haberine göre: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Özek'in aynı kişiyle evlenmesi babasının tepkisine yol açtı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Çiftin kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve yıllarca ameliyat ve dava süreçlerinde yanında olduğu Berfin Özek'in bu kararı adeta şoke etkisi meydana getirdi. Berfin Özek'in kendisini bu hale getiren kişiyle evlenmesi sadece dışarıdan takip edenleri değil öz ailesini de şaşkına çevirdi. Bergin'in babası Yaşar Özek olayı sosyal medyadan öğrendiğini anlattı!
İşte Berfin ve yüzünü yakarak, bir gözünü kaybetmesine neden olan eşinin aldığı karar ve ailesinin son dakika açıklamaları.
BEN DE SOSYAL MEDYADAN DUYDUM
Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikahı herkes gibi sosyal medyadan duydum bende. Hiçbir şekilde bize haber vermedi.Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.
AYRILDI DİYE ASİTLE SALDIRMIŞ YÜZÜNÜ YAKMIŞTI
Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.
AĞIR YANIK İZLERİYLE YAŞAMAK ZORUNDA KALDI, DEFALARCA AMELİYAT OLDU
Yüzünde yanıklar oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.
ŞİKAYETLERİNİ GERİ ALDI!
Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.
Üst mahkemede şikayetten vazgeçildiği için suçun 'kasten yaralama' mı "kasten öldürme mi" diğerlendirme yapmadı. Yerel mahkemenin verdiği kasten yaralama suçunu onadı.
BABA YAŞAR ÖZEK: LANET OLSUN! BUNU NASIL YAPAR
Berfin'in babası Yaşar Özek, SABAH'a konuşarak 'Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir. Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikahı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Lanet olsun. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" dedi.
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