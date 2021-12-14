Yüzünü yakan Casim Ozan Çeltik ile evlenen Berfin Özek’e babasından tepki!

BEN DE SOSYAL MEDYADAN DUYDUM

Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikahı herkes gibi sosyal medyadan duydum bende. Hiçbir şekilde bize haber vermedi.Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.