Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu: 28 bin hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri E.A'nın kullanımı ve satışı kırmızı ya da yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hapları yüklü miktarda temin ederek satışını yaptığına ilişkin ihbar aldı.

TAKBİE ALINDI

İhbarı değerlendiren polis ekipleri E.A, A.P. ve T.A'nın içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Takip sonucunda polis ekipleri Güçlükaya Mahallesi Zileliler Sokak üzerinde aracı durdurarak içindekileri gözaltına aldı.

28 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada koliler içerine gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.