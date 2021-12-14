Yalova’da korkunç ölüm! Uçurumdan düşerek can verdi
YAŞAM İHA
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir vatandaş Ballıkaya’dan manzarayı seyretmek istedi. O sırada dengesini kaybeden şahıs, hemen hemen 150 metre yükseklikten çakılarak yaşamını yitirdi.
CESEDİ BULUNDU
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiyesi, uçurumdan düşen Osman Dağdeviren'e ulaştı.
Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, uçurumdan düşerek hayatını kaybeden vatandaşı düştüğü yerden çıkartarak yetkililere teslim etti.
Dağdeviren'in cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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