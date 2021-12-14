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Evinin önünde ölü bulundu! Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel kaç yaşındaydı, nereli?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Evinin önünde ölü bulundu! Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel kaç yaşındaydı, nereli?

Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Yeşilçam’a bir dönem damga vuran ünlü yıldız Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu. Sabah saatlerinde fenalaşan Birsel, sağlık ekiplerinin hastaneye gitme talebini reddetti. Ardından fenalaşarak yere yığılan Birsel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Evinin önünde ölü bulunan Aydın Birsel'in kim olduğu merak ediliyor. Sabah saatlerinde aniden fenalaşan Birsel hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Peki; Aydın Birsel kimdir?

AYDIN BİRSEL KİMDİR?

Aydın Birsel, 1967 yılında İstanbul'un Bebek semtinde dünyaya geldi. 54 yaşında olan Birsel, lise eğitimini Özel Eseniş Lisesi'nde tamamladı. Rusça ve İngilizce bilen Aydın Birsel, Yeşilçam'ın efsane ismi Belgin Doruk'un öz oğludur.

14 Aralık 2021 tarihinde Bursa'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştur.

AYDIN BİRSEL NASIL ÖLDÜ?

Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı.

Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı.

Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

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