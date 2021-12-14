Evinin önünde ölü bulundu! Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel kaç yaşındaydı, nereli?

Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Evinin önünde ölü bulunan Aydın Birsel'in kim olduğu merak ediliyor. Sabah saatlerinde aniden fenalaşan Birsel hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Peki; Aydın Birsel kimdir?