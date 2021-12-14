140.kez intihar girişimi! Rize'de akıllara durgunluk veren olay
Türkiye'nin farklı illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, bu kez Rize’nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından binadan aşağıya inen şahıs için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'de intihara kalkıştı.
140. İNTİHAR GİRİŞİMİ
Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.
ÇATIYA ÇIKTI
Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı.
2 SAAT SONRA İNDİRİLDİ
Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Hasan İ.'nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139. kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.
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