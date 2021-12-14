140.kez intihar girişimi! Rize’de akıllara durgunluk veren olay

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'de intihara kalkıştı.

140. İNTİHAR GİRİŞİMİ

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.

ÇATIYA ÇIKTI

Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı.