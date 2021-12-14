İstanbul’da trafik kilit! İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul yol haritası CANLI

BEYLİKDÜZÜ'NE KADAR AKICI

Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak, Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

EMİNÖNÜ'NDEN ORTAKÖY'E KADAR YOĞUNLUK SÜRÜYOR

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.