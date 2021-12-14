İstanbul'da trafik kilit! İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul yol haritası CANLI
İstanbul'da sağanak yağışın mesai çıkış saatinde etkisini artırmasının ardından şehir genelinde yoğun trafik yaşanıyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı şehirde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü. İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul'da hangi yollar açık? İşte detaylar...
TRAFİK DURMA NOKTASINDA
D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerlerken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
KÖPRÜYE KADAR YOĞUN TRAFİK
D-100 Ankara istikametinde Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.
BEYLİKDÜZÜ'NE KADAR AKICI
Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak, Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.
EMİNÖNÜ'NDEN ORTAKÖY'E KADAR YOĞUNLUK SÜRÜYOR
TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.
ÇİFT TARAFLI YAVAŞ İLERLİYOR
Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor. Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğunun TEM Ümraniye sapağına kadar uzandığı görüldü.
YÜZDE 82'LİK TRAFİK ORANI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.40 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.
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