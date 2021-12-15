Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul’a kar geliyor! Hangi illere kar yağacak | İşte 15 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

AKDENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı