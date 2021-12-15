Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'a kar geliyor! Hangi illere kar yağacak | İşte 15 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların etkisini arttırarak süreceğini bildirirken, Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi Marmara'da kar yağacağı belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışın olması bekleniyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği kar haberi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'a kar yağacağı tarih paylaşıldı. Marmara Bölgesi'ne gelen kar yağışı hafta boyunca birçok şehirde etkisini gösterecek. İstanbul'a da kısa süre için gelmesi beklenen kar yağışı için peş peşe uyarı yapıldı.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara,İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIK 6 DERECE DÜŞÜYOR
HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yüksekleri ile Bilecik ve Kırklareli çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli yağış, doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağmur zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin batısında kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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