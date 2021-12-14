İstanbul’da bebeğine iğneyle çamaşır suyu enjekte etmişti! Babaanneden sert tepki: Öyle bir kansız ki…

"SEN KİMSİN Kİ O KADARCIK BEBEKTEN ÖÇ ALIR GİBİ İŞKENCE EDİYORSUN"

Verilecek cezanın örnek teşkil etmesini isteyen Canverdi, "Ben şöyle bir şey istiyorum. Öyle bir ceza verilsin ki örnek olsun. Eylül ve Eylül gibi nice bebeklere kalkan eller havada kalsın, kanuni yolla kırılsın. Bir daha korkularından hiçbir bebeğe dokunmasınlar, ellerini süremesinler. 1,5 sene sürdü. Bir sene dolu dolu, son zamanlarda da yakalandı. Aşırı bir kilo kaybı başlamıştı zaten. Düşünceli halleri vardı, ben ona üzülüyordum. 'Kızım çok zayıfladın, seni bir doktora götürelim' diyordum. Ben onu kız evlat gibi seviyordum. Hani diyormuş ya, 'Ben evde bunalıyordum', asla kabul etmiyorum. Benim gelinim değil, kız evladım gibiydi. En son 'Kocamla geçimsizlikten dolayı kurtulmak için bu yolu seçtim' demiş. Kurtulmak için bir anne çocuğuna eziyet edemez, ben bunu kabul etmiyorum. Madem sen bu kocadan şikayetçiydin, üç tane çocuk doğurmayacaktın. Hadi üç taneyi doğurdun, 4'üncüyü niye doğurdun. Yakalanmadan önce de çocuk aldırdı. Diyelim ki benim oğlumdan çok şikayetçiydin, devletin yerleri var, boşansaydın, çekip gitseydin. Torunuma, bir çocuğa işkence etmek ne demek. Sen kimsin ki o kadarcık bebekten öç alır gibi işkence ediyorsun. Ben bunu kaldıramıyorum, kabul de etmiyorum" diye konuştu.