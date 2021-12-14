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Erzurum soğuğu köpekleri de vurdu! Tencere kaynadı onlar ısındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Erzurum soğuğu köpekleri de vurdu! Tencere kaynadı onlar ısındı

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir'e ait 'Lessi' adlı Kangal köpeğinin bir batında dünyaya getirdiği 10 yavrusu, bahçede yakılan ateşin etrafında sıralanıp, ısınıyor.

Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir'e ait 'Lessi' adlı Kangal köpeği, bir batında 10 yavru dünyaya getirdi.

Kış mevsiminin çok sert geçtiği kentte yavrular, soğuk havadan etkilenmemek için bahçede yakılan ateşin çevresine toplanıyor. Yan yana dizilen yavrular, güzel görüntüler oluşturuyor.



Asım Özdemir, "Henüz yavru iken aldığımız Kangal, bir ay önce 10 yavru dünyaya getirdi.

Ateşi, anne köpeğe yiyecek hazırlamak için yakıyorum. Ateşin üzerinde tencere kaynarken yavrular da etrafında toplanıp, sıcağın keyfini çıkarıyor" dedi.

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