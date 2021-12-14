Adana’da yürekleri ağza getiren anlar! Tıraş olan genç kalp krizi geçirdi

"BU TÜR DURUMLARDA PANİK YAPILACAK BİR ŞEY YOK"

Ömer Kaya'nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan Ocaklı, "Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer'in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer'in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.

