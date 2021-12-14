Adana’da yürekleri ağza getiren anlar! Tıraş olan genç kalp krizi geçirdi
Adana’da bir genç berberde tıraş olduğu esnada kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde berber yaptı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde geçen Cuma günü yaşandı.
BERBER KOLTUĞUNDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ömer Kaya (22), tıraş olmak için Ercan Ocaklı'nın (29) berber dükkanına geldi. Kaya, tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. Ocaklı ve çalışanların ilk müdahalesinin ardından Ömer Kaya olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Kaya, yaş pasta alarak Ercan Ocaklı'nın dükkanına geldi ve teşekkür etti.
"BU TÜR DURUMLARDA PANİK YAPILACAK BİR ŞEY YOK"
Ömer Kaya'nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan Ocaklı, "Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer'in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer'in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.
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