Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki otomobildeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.