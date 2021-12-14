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Aydın’da feci olay! Tamir ettiği TIR ile duvar arasına sıkışarak can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Aydın’da feci olay! Tamir ettiği TIR ile duvar arasına sıkışarak can verdi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 35 yaşındaki Ali Kağnıcı’nın, kilitlenen tekerini tamir ettiği TIR'ı, kayıp duvara vurdu. TIR ile duvar arasına sıkışan adam feci şekilde can verdi.

Konya'dan Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne 42 P 6966 plakalı TIR'ı ile getirdiği samanı boşaltan evli ve iki çocuk sahibi Ali Kağnıcı, dönüşe geçmek için geçen gün saat 15.30 sularında yola koyuldu.

TEKERLEK KİLİTLENDİ

Esençay mevkisine geldiğinde TIR'ın sol ön tekeri kilitlendi. Kağnıcı, kendi imkanlarıyla arızayı gidermeye başladı. Bu sırada hafif meyilli arazideki TIR, birden kaymaya başladı.

TIRLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Kağnıcı'yı da önünde sürükleyen TIR, yaklaşık 10 metre ilerideki duvara çarparak durdu. Duvar ile TIR'ın tekeri arasına sıkışan Ali Kağnıcı ağır yaralandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kağnıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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