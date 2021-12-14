Aydın’da feci olay! Tamir ettiği TIR ile duvar arasına sıkışarak can verdi
YAŞAM DHA
Aydın’ın Karacasu ilçesinde 35 yaşındaki Ali Kağnıcı’nın, kilitlenen tekerini tamir ettiği TIR'ı, kayıp duvara vurdu. TIR ile duvar arasına sıkışan adam feci şekilde can verdi.
TEKERLEK KİLİTLENDİ
Esençay mevkisine geldiğinde TIR'ın sol ön tekeri kilitlendi. Kağnıcı, kendi imkanlarıyla arızayı gidermeye başladı. Bu sırada hafif meyilli arazideki TIR, birden kaymaya başladı.
TIRLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI
Kağnıcı'yı da önünde sürükleyen TIR, yaklaşık 10 metre ilerideki duvara çarparak durdu. Duvar ile TIR'ın tekeri arasına sıkışan Ali Kağnıcı ağır yaralandı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kağnıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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