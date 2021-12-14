Aydın’da feci olay! Tamir ettiği TIR ile duvar arasına sıkışarak can verdi

Konya'dan Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne 42 P 6966 plakalı TIR'ı ile getirdiği samanı boşaltan evli ve iki çocuk sahibi Ali Kağnıcı, dönüşe geçmek için geçen gün saat 15.30 sularında yola koyuldu.