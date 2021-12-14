Bursa’da arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: Olay şakalaşma değil
Bursa’da arkadaşıyla parkta oturduğu esnada arkadaşının içi dezenfenktan dolu poşeti ateşe verip üzerine atılmasıyla yanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 14 yaşındaki Burak’ın babası, "Olay şakalaşma değil, oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ellerini kaybedebilir’’ diye konuştu.
ATEŞE VERİP ÜZERİNE ATTI
İddiaya göre, Burak A. (14), iki arkadaşı ile birlikte parkta otururken, bir meslek lisesinde üretimi yapılan dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13), elindeki alkollü maddeyi ateşe verip Burak A.'nın üzerine attı.
VÜCUDUNUN BÜYÜK BİR KISMI YANDI
Talihsiz çocuğun alev aldığını gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti.
Vücudunun büyük kısmında ağır yanıklar oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
"OĞLUMA KİNİ VARDI"
Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, "Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.K, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, 'Ben yoktum. Bakkala gittim' gibi şeyler söylemiş. Çocuk aklı. Hayatında böyle bir durum yaşamadığı için böyle söylemiş. İfadesini değiştirip, doğruyu söyleyecek. Şu an oğlumun hayati tehlikesi devam ediyor. Ayrıca sakat kalma riski de bulunuyor. Vücudunun hayati bölgelerinde aşırı yanıklar var. Bilerek doldurup atıyor. Oğluma kini vardı. Zaman zaman kavga ediyorlardı, ama biz çocuk kavgası deyip üzerinde durmuyorduk. Bu çocuk mahallece bilinen sorunlu bir çocuk. Benim oğluma denk geldi. 3 gündür hastanede yatıp kalkıyorum. Acil bir durum olursa diye ayrılamıyorum. Ancak eşimi savcılığa gönderdim. Okul idaresi, aile ve çocuk hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
HER GÜN İMZA ATACAK
Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan İ.K. polis tarafından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.K. haftada bir gün karakola gidip imza atacak
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