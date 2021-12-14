Bursa’da arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuğun babası konuştu: Olay şakalaşma değil

"OĞLUMA KİNİ VARDI"

Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, "Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.K, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, 'Ben yoktum. Bakkala gittim' gibi şeyler söylemiş. Çocuk aklı. Hayatında böyle bir durum yaşamadığı için böyle söylemiş. İfadesini değiştirip, doğruyu söyleyecek. Şu an oğlumun hayati tehlikesi devam ediyor. Ayrıca sakat kalma riski de bulunuyor. Vücudunun hayati bölgelerinde aşırı yanıklar var. Bilerek doldurup atıyor. Oğluma kini vardı. Zaman zaman kavga ediyorlardı, ama biz çocuk kavgası deyip üzerinde durmuyorduk. Bu çocuk mahallece bilinen sorunlu bir çocuk. Benim oğluma denk geldi. 3 gündür hastanede yatıp kalkıyorum. Acil bir durum olursa diye ayrılamıyorum. Ancak eşimi savcılığa gönderdim. Okul idaresi, aile ve çocuk hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.