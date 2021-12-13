Zonguldak’ta dehşete düşüren olay! Kayıp müdürün okulda cesedi bulundu
Zonguldak’ta geçen gün 60 yaşındaki okul müdürüne evden ayrıldıktan sonra bir daha ulaşılamadı. Kayıp müdürün sabaha karşı çalıştığı okulun merdivenlerinde cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde meydana geldi. Beldedeki ilkokulda çalışan 60 yaşındaki Fazıl Etike geçen gün öğlen saatlerinde evden çıktı.
AİLE DURUMU JANDARMAYA İHBAR ETTİ
Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Acı haberle yıkılan Fazıl Etike'nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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