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D-100 kara yolunda feci kaza! Trafik yeniden ulaşıma açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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D-100 kara yolunda feci kaza! Trafik yeniden ulaşıma açıldı

Son dakika haberi..İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu saat 07.00 sıralarında kapanan yol, aracın çıkarılması ile saat 10.45'te ulaşıma açıldı.

İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu saat 07.00 sıralarında kapanan yol, aracın çıkarılması ile saat 10.45'te ulaşıma açıldı.

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