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Van'da uyuşturucu satıcılarına ağır darbe! 102 kilogram eroin yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Van’da uyuşturucu satıcılarına ağır darbe! 102 kilogram eroin yakalandı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 102 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, şüpheli ya da şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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