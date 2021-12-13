Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?
Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Polikliniklere gitmek isteyen hastalar, doktorların çalışıp çalışmadığıyla ilgili bilgi almak istiyor. Doktorlara grev gelişmesinin ardından hastanelerde durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki; bugün doktorlar grevde mi?
Bugün doktorlar çalışıyor mu? Doktorlar grev mi yapıyor? Doktorların çalışıp çalışmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Hastanelerde randevusu olan ve doktora gitmek isteyenler bugün doktorlar çalışıyor mu sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı!
DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?
Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.
İki kuruluş da grev kararı aldı.
HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.
HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada ise, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.
KOMİSYONDA GERİ ÇEKİLMİŞTİ
TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.
Diğer yandan özlük haklarına ilişkin düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda daha geniş çaplı şekilde görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?
- Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
- Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk"" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? İşte detaylar...
- 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...