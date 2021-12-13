13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?

Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021
ABONE OL
Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?

Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Polikliniklere gitmek isteyen hastalar, doktorların çalışıp çalışmadığıyla ilgili bilgi almak istiyor. Doktorlara grev gelişmesinin ardından hastanelerde durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki; bugün doktorlar grevde mi?

Bugün doktorlar çalışıyor mu? Doktorlar grev mi yapıyor? Doktorların çalışıp çalışmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Hastanelerde randevusu olan ve doktora gitmek isteyenler bugün doktorlar çalışıyor mu sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı!

DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

İki kuruluş da grev kararı aldı.

HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.

HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada ise, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.

KOMİSYONDA GERİ ÇEKİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

Diğer yandan özlük haklarına ilişkin düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda daha geniş çaplı şekilde görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA