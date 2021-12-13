Son dakika: Haftanın ilk iş günü trafik durma noktasına geldi

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Geceden bu yana etkili olan sağanak da trafiği olumsuz etkiliyor.