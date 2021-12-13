Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla kullanılan arama motorları arasında yer alan Google, Remziye Hisar'ı doodle yaptı. Anasayfayı gören kullanıcılar Remziye Hisar'ı sorgulamaya başladı. İşte, Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Kimyager Remziye Hisar, Google tarafından doodle oldu. Başarıları ve eserleri ile yaşadığı dönemin dışında da adından söz ettiren Remziye Hisar'ın hayatı merak konusu oldu. İşte, Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
REMZİYE HİSAR KİMDİR?
Hisar, 1902 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Ailenin dört kızından biridir. Ailesi, Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra İstanbul'a göç etmiştir. Remziye Hanım, Davutpaşa'daki üç yıllık mekteb-i iptida-i'yi, bir yılda henüz dokuz yaşındayken tamamladı. Daha sonra, İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan İnas Rüştiyesi'ne devam etti, çok sevdiği Türkçe öğretmeninin İstanbul Darülmuallimatı'na (Kız Öğretmen Okulu) transfer olması üzerine, öğrenimini bu okulda sürdürdü. Remziye Hanım, küçük sınıflardaki öğrencilere geometri ve matematik dersleri verdi. 15 Temmuz 1919 tarihinde okulun Darülfünun'a hazırlamak üzere oluşturduğu iki sınıflık bölümünden birincilikle mezun oldu.
Darülmuallimat'tan mezuniyetinin ardından Darülfünun'un kimya bölümüne kaydını yaptırdı. Kimya bölümündeki üç kadın öğrenciden birisi idi. Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere beş okul arkadaşlarıyla birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gitti. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders verdi. Orada bir kız öğretmen okulunun açılmasıyla verilen bir toplantıda Yüzbaşı Doktor Reşit Süreyya Bey ile tanıştı. 20 Nisan 1920'de onunla evlendi ve aynı yıl eşi ile birlikte İstanbul'a döndü. Ertesi yıl, oğlu Feza Gürsey'i dünyaya geldi.
Türkiye'de Türk Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bu dönemde Çukurova bölgesinin Fransızlar'dan geri alınması üzerine kendisi Adana'da Darülmuallima'ya müdür olarak, eşi ise kolordu doktoru olarak tayin oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra istifa etti ve tedavi amaçlı olarak Paris'te bulunan eşinin yanına gitti. Paris'te Sorbone Üniversitesi'nde kimya eğitimine başladı. Langevin ve Madam Curie gibi çok tanınmış bilim insanlarının öğrencisi oldu. Eğitiminin ikinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanma hakkı elde etti. Pasteur Enstitüsü'nü takip ederek biyokimya sertifikası aldı. Doktorasına başlayacağı dönemde bursu kesilince Erenköy Kız Lisesi'ne kimya öğretmeni olarak atanınca yurda döndü. 1924'te kızı Deha Gürsey'i dünyaya getirdi.
1930 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı doktora bursundan yararlanarak doktorasını yapmak üzere yeniden Paris'e gitti. Eşinden ayrılan ve Paris'e çocukları ve kardeşiyle giden Remziye Hisar, 1933 yılında doktora tezini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik kimya dersleri verdi. 1936 yılında bir süre için üniversiteden ayrıldı; Hıfzıssıhha Müessesesi Farmakodinami Şubesi'nde Kimya Mütehassıslığı görevinde bulundu. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji kürsüsünde görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atandı. 1955 yılında Fransa'da "Officiel d'Academie" nişanı'na layık görüldü. 1959 yılında profesör oldu.
1973 yılında emekliye ayrıldı. Yaşamını İstanbul'da Anadoluhisarı Otağtepe'de sürdürdü. 1991 yılında Tübitak Hizmet Ödülü'nü aldı. Oğlu Feza Gürsey'i Nisan 1992'de yitirdikten sonra 13 Haziran 1992'de hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk"" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? İşte detaylar...
- 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
- MAAŞLAR DEĞİŞİYOR! Çalışan, çalışmayan herkesi kapsıyor! 2.862 TL son kez hesaplara yatacak! Ocak ayından itibaren...
- Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları bugün, yarın açıklanır mı? İşte tarihler...
- Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...
- Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...