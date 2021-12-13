Şaşırtan görüntü: Van Gölü’nde sular çekildi o yapılar ortaya çıktı!
Bitlis Adilcevaz’da Van Gölü’nün sularının çekilmesiyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıkmaya başladı. Küresel ısınmanın tesiri son senelerde kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi hem dünyada hem de ülkemizde pek çok gölün kurumasına yol açtı.
Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.
KORKUNÇ DÜŞÜŞ
Son zamanlarda Van Gölü'nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü'nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.
ANI FOTOĞRAFI ÇEKİNDİLER
Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü'nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler.
Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.
MİKROBİYALİT NEDİR?
Mikrobiyalitler, Belirli bentik mikrobiyal topluluğun dertital tortuyu yakalaması ve çökelti şeklinde oluştuğu zeminde birikmesi sonucu oluşan organize mercan resifi benzeri yapılardır. Yaşayan bentik mikrobiyal topluluklar, fotosentetik prokaryotların, ökaryotik mikroalglerin ve kemoototrofik ve kemoheterotrofik mikropların karmaşık ekolojik kümelerini içerir.
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